Marcia indietro del Comune Via Quattordici resta senza ztl

Le auto continueranno a circolare in via Quattordici alle soglie del centro storico, lato via Cavallotti, dove c’è una decina di attività commerciali e di servizio sino all’imbocco con via Pescheria. Lo comunicano Confcommercio, Confsercenti, Cna e Confartigianato, che fanno parte del tavolo di lavoro strategico con l’amministrazione comunale. Tra gli argomenti affrontati anche la comunicazione da parte dell’amministrazione di ampliare la ztl in via Quattordici installando una telecamera in entrata che funzioni tutto il giorno. Oltre ai rappresentanti delle associazioni erano presenti anche l’assessore all’ambiente e mobilità Francesca Lucchi, il dirigente Giovanni Fini e Pier Luigi Rossi responsabile del servizio mobilità.

"L’occasione – rimarcano le organizzazioni di rappresentanza di commercianti e artigiani – è stata propizia per riaprire il confronto sulla modalità di stabilire gli ingressi dotati di telecamere della ztl, e di fronte alla nostra richiesta di non ampliare la zona a traffico limitato si è convenuto insieme all’amministrazione di collocare la telecamera prevista all’imbocco di via Pescheria, in modo da mantenere l’ingresso delle auto e l’utilizzo delle piazzole per la sosta nella strada, salvaguardando la fruibilità della decina di attività commerciali e servizi e nel contempo impedire l’ingresso contromano in via Pescheria da via Quattordici come in realtà avviene con i rischi per l’incolumità dei pedoni".

"I commercianti dell’area ai quali l’assessore Lucchi ha comunicato la decisione condivisa – aggiungono Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato – sono rimasti molto soddisfatti dell’esito del confronto svoltosi come sempre in un’ottica costruttiva orientata ad assumere le decisioni migliori per rispondere alle necessità del centro storico che non contemplano certo l’ampliamento delle ztl senza un progetto orientato alla piena fruibilità dei servizi commerciali e culturali, punti di forza del centro, nell’ambito di una mobilità sostenibile orientata a salvaguardare la vitalità del centro storico, perché un’area antica resa meno accessibile rischia di desertificarsi".