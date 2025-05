Maria Bracci è morta a 101 anni nella sua casa di Savignano

Si è spenta nella sua casa di Savignano, a 101 anni, Maria Bracci. Il funerale si svolgerà oggi, alle 15, nella collegiata di Santa Lucia. Nata il 24 ottobre 1923 a Savignano, fin da ragazzina aveva lavorato alla sartoria Galassi in via Saffi. Poi l’incontro con Massimiliano Berardi con il quale si era sposata nel 1954 e aveva iniziato l’attività di commerciante vendendo bombole del gas, elettrodomestici e gestendo il distributore Agip in piazza Oberdan che non c’è più. Maria Bracci lascia i figli Marta e Piergiovanni.