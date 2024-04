Match senza brio a Castelbellino. Benazzi e compagne ai arrendono

Passo falso per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che nel campionato di serie B1 femminile cade a Castelbellino sul campo del Clementina 2020 Volley 3-1 (25-19, 23-25, 25-17, 25-20) e torna a casa a mani vuote, scivolando nuovamente al terzo posto (ultima piazza valida per accedere ai playoff), superata da Jesi di due lunghezze. È stata una gara opaca, nella quale le bianconere sono risultate particolarmente fallose al servizio senza riuscire a costruire un gioco vario, avanzando a singhiozzi di fronte a un’avversaria che è apparsa più incisiva in battuta e ordinata nel cambiopalla.

La partita. Nel primo set Pinali firma il break con una diagonale potente (7-9), Clementina reagisce, impatta e piazza pure due ace consecutivi (16-12); Benazzi va giù da posto quattro (20-18), ma le padrone di casa trovano il guizzo decisivo e il fallo di Cesena chiude il set 25-19. Nel secondo parziale le marchigiane scappano via (7-2), ma a quel punto entra Besteghi, Benazzi a muro fa valere la sua esperienza (13-11), Caniato trova il pareggio (18-18) e Morolli in difesa è formidabile, costringendo le avversarie a forzare troppo la mano, regalando i punti decisivi alle romagnole che così pareggiano i conti. Nel terzo set però Clementina spinge al servizio (17-11) e a muro (20-14), rendendosi imprendibile. I giochi si chiudono nel quarto parziale, con Clementina sempre agguerrita in battuta e a muro (5-1). Benazzi e Pinali provano a ricucire (20-18), ma le marchigiane replicano immediatamente, andando a vincere 25-20.

Tra i singoli, la miglior realizzatrice è Benazzi (foto) con 63 attacchi e 24 punti di cui 1 ace e 3 muri. In doppia cifra è anche Pinali (11 di cui 2 ace e 1 muro), mentre Caniato ha attaccato con il 53% di positività (9 punti per lei di cui 2 ace). Domenica al MiniPalazzetto arriverà la capolista Castelfranco.