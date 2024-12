Materne e primarie sotto i ferri. Proseguono i lavori nelle scuole danneggiate dall’alluvione

Alle progettualità di natura idraulica e agli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, con particolare riferimento al crinale collinare ferito da frane e smottamenti, si sommano i lavori di manutenzione straordinaria che l’amministrazione comunale ha progettato e programmato negli edifici di edilizia residenziale pubblica e nelle scuole danneggiati dall’alluvione di maggio 2023. Nel caso specifico dell’edilizia scolastica la Giunta comunale ha approvato interventi in scuole materne e primarie del territorio per 151.800 euro.

"Il progetto – spiega l’assessore con delega alla manutenzione e ricostruzione post-alluvione Christian Castorri – riguarda il ripristino dei danni causati dall’alluvione e la manutenzione straordinaria da eseguire con lavori interni ed esterni di rifacimento, opere di manutenzione della rete fognaria, interventi di rifacimento delle recinzioni scalzate dallo scorrere delle abbondanti piogge, sistemazione di pavimentazioni, vialetti e manto erboso, sommersi dal fango".

Alla scuola materna Vigne si procederà con lavori di sistemazione dell’area cortilizia con inserimento di tappeto erboso sintetico, adeguamento delle fognature, sostituzione di attrezzature ludiche ammalorate e inserimento di un tappeto antitrauma. Alla scuola materna Ippodromo si prevedono lavori di sistemazione dell’area cortilizia con rifacimento dei percorsi pedonali e rampe di accesso agli ingressi delle sezioni scolastiche. Ulteriori lavori interesseranno la scuola materna Mulini e la materna Vigne Parco: sistemazione di area cortilizia, i fognatura per raccolta e allontanamento acque piovane; sistemazione e pulizia fognature; verifica di piccole infiltrazione e manti di copertura con pulizia canali di gronda e pluviali.

Interventi di ripristino interesseranno anche le scuole primarie: la scuola di Calisese con opere di sistemazione dell’area cortilizia con formazione di pavimentazione in betonella nella zona carrabile, soggetta ad allagamenti, costruzione di nuovo tratto di fognatura bianca per smaltimento delle acque piovane; la primaria di Gattolino dove si procederà con interventi di rifacimento dell’impianto fognario non sufficiente allo smaltimento di ingente accumulo di acque meteoriche, rifacimento di parte della recinzione situata a ridosso del fosso interpoderale, applicazione di tinteggiatura aule per presenza di macchie e muffe dovute ad infiltrazioni di acqua piovana.