Max Angioni in scena a Sogliano con ‘Anche meno’

Lo spettacolo del comico Max Angioni, in programma il 31 luglio in Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone, completa il cartellone della rassegna estiva ‘Sogliano Sonica’ che conta già i concerti di Max Gazzè (3 agosto) e Xavier Rudd (7 agosto). Max Angioni presenta lo spettacolo "Anche meno".

"Max Angioni torna così in Romagna, dopo lo strabiliante successo del suo ultimo tour, e questa volta non si limita a portare in scena un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte, destinata a diventare il nuovo manifesto della cultura occidentale, e che lo consacra definitivamente come icona contemporanea. Troppo? Avete ragione, verrebbe da dire: ‘Anche meno’": così la presentazione della serata.

In "Anche meno" troviamo un poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita.

Lo spettacolo ha i testi di Max Angioni e la regia di Ester Montalto è prodotto da Vera produzioni.