Memorial Bob, musica di speranza contro il diabete

La musica mette di buon umore. Facile, durante i momenti belli, importantissimo durante quelli difficili. La musica sarà anche il collante per raccogliere fondi a favore della lotta contro il diabete, nell’ambito di un evento che il 14 giugno porterà a Cesena numerosi artisti impegnati a promuovere l’importanza di sostenere la ricerca e la cura di una patologia sempre più diffusa a livello nazionale e che, con numeri in costante crescita, oggi in Italia conta più di tre milioni e mezzo di persone affette dalla malattia (oltre 78.000 famiglie solo in Romagna). Una malattia che, va detto, proprio grazie agli investimenti in ricerca, ora può essere gestita nel corso della vita, senza diventare invalidante. Un aspetto sul quale si è soffermata Lorenza Gagliardi, responsabile dell’unità operativa semplice di endocrinologia e diabetologia dell’ospedale Bufalini di Cesena, intervenuta ieri durante la presentazione dell’evento, abbinato al ‘Memorial Bob’, dedicato a Loris Ercolani, scomparso nel marzo del 2021, dipendente della Biblioteca Malatestiana e sostenitore di ‘Diabete in Romagna’.

Il 14 giugno dunque il centro storico ospiterà una serie di iniziative pensate per sensibilizzare la raccolta fondi a favore delle tante attività di ‘Diabete Romagna’, organizzatrice dell’evento. Quella in programma è la nona edizione di una manifestazione che inizierà alle 18 con musica dal vivo alla Cantera e alla Vineria del Popolo. Dalle 20 alle21 la marching bang animerà il centro storico arrivando fino al chiostro di san Francesco dove è in programma il gran finale con il ‘canta-attore’ Sergio Casablanca: "La mia musica è intrisa di speranza – ha commentato l’artista - ed è pensata per far divertire, cantare e ballare. Il repertorio spazia dagli anni 60 ai ’70 e agli ‘80". Per accedere allo spettacolo al chiostro serve prenotare (https://bit.ly/DiabetesinMusic2024) e versare un contributo minimo di 15 euro, che verrà devoluto alla lotta contro il diabete. Un parte concreta a supporto dall’iniziativa è giocata anche da diverse realtà del territorio, come Bassini 1963, Coop Alleanza 3.0, Formula Ambiente, Forlifarma, Jingold, Technogym - Wellness Foundation, Brico Io e Idrozeta, Ceracarta, Forlì Ambiente, Plastisavio, Olitalia, Start Romagna, Forlì Ambiente. Per ulteriori info sulla manifestazione www.diabetesmarathon.it e info@diabeteromagna.it.

Luca Ravaglia