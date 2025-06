Memorial Filippo Betti, raccolti 11mila euro

Il ’7° Memorial Filippo Betti - in campo per la ricerca’, promosso in ricordo del 24enne di San Piero in Bagno, portato via da una malattia che ha vinto sulla sua gran voglia di vivere, ha ancora un volta messo in campo, con successo, sport, ricerca, solidarietà. "Anche quest’anno siamo giunti alla chiusura della manifestazione – dicono gli organizzatori – che abbiamo tenuto durante una due giorni di gioco negli stadi di San Piero e di Bagno di Romagna. Sedici le squadre partecipanti e oltre 250 calciatori pulcini classe 2015. La griglia delle squadre presenti era sembrata fin da subito di ottimo livello. Davanti a un pubblico numerosissimo, i giovani calciatori in erba della Lazio nel girone finale hanno avuto la meglio su Roma e Padova".

Premiazioni con Daniele Lambertini, delegato Figc provinciale. I premi individuali sono andati a Tommaso Cornicello dell’Arezzo come capocannoniere, mentre Protskiv Kostantin della Roma è stato eletto miglior portiere. A Francesco Uguccioni dell’Ancona è stato assegnato il premio fair play e a Carlinho Bettin del Padova il premio Andrea Venturi come miglior calciatore della manifestazione. "Un ringraziamento particolare – aggiungono gli organizzatori – va a tutte le aziende che continuano a sostenerci, ai tifosi e agli oltre 70 volontari che ci aiutano nell’organizzazione della manifestazione che anche quest’anno ci ha permesso di donare a Lega italiana fibrosi cistica Romagna la bella cifra di 11.020 euro". Tutti i giovanissimi calciatori, col loro staff, hanno pranzato all’Idropinica di Bagno, dove sono stati accolti dall’organizzazione del torneo e dal sindaco di Bagno, Enrico Spighi.

gi. mo.