"Meno incidenti con le rotonde"

Vito Romani ritiene che la Zona 30 non sia molto efficace per la riduzione degli incidenti. "Gli incidenti per strada sono diminuiti, ma non tanto per l’introduzione della Zona 30, quanto piuttosto per la realizzazione delle rotonde in molti incroci della città. Se prima che costruissero le rotonde si rischiava di arrivare veloci all’incrocio e di causare un incidente, ora con la introduzione delle rotonde gli automobilisti sono costretti a ridurre la velocità e a stare più attenti mentre guidano. Guidare l’automobile ai 30 chilometri orari non diminuisce gli incidenti perché chi va ai 30, spesso e volentieri, è più distratto di chi guida ai 50 chilometri orari".