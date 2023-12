Menù per tutti i gusti nella notte più lunga

I ristoranti di Cesenatico si preparano ad accogliere una marea di famiglie, coppie e comitive, che hanno deciso di festeggiare il capodanno in riviera, dove i locali propongono menù con piatti della tradizione e anche innovazioni, le cui proposte spaziano da 45 euro sino ad oltre 200 euro. Da Giuliano sul porto canale la famiglia Sassi presenta piatti prelibati, dando la possibilità di cenare alla carta in prima serata alle 19.30 e in seconda serata alle 21.30, per soddisfare più pubblici. La scelta del menù alla carta l’hanno fatta altri locali storici come il Teresina di Stefano Farabegoli ed il Casa Tua di Silvano Albonetti. Al ristorante Capo del Molo dell’Hotel Miramare, la famiglia Vernocchi presenta un ricco menù di pesce, ma anche cotechino e lenticchie dopo la mezzanotte, i dolci e la musica dal vivo di Giorgio Live, il cui costo è 110 tutto incluso. Il ristorante Attracco propone un menù con gamberi, tartare di astice, crostacei e altre prelibatezza a 90 euro escluse le bevande. Al Remare di Giacomo Domeniconi e Alessandra Battistini, si cena con tonno rosso, sogliole, risotto all’astice e altre specialità a 120 euro, incluso i dolci e lo Champagne per il brindisi. Il Maré di Luca Zaccheroni propone a San Silvestro un menù con catalana di mare, crostacei, polpo e razza, cappelletti robiola, mazzancolle e salsa americana, rombo cotto in wrap di cedro, a 120 euro.

Alla Caveja, sul lungomare di Valverde, si festeggia con antipasti di gamberi e mazzancolle, due primi di pesce, spiedini e fritto croccante, al prezzo di 60 euro incluso vini e bevande. Al ristorante Monnalisa del Grand Hotel Da Vinci la famiglia Batani allestisce un Gran Galà di Capodanno al prezzo di 200 euro bevande escluse, con varie opzioni per i bambini, che possono cenare a 60 euro nella kids room con l’animatrice, oppure a tavola con i genitori al prezzo di 80 euro quelli di età compresa da 2 a 7 anni, mentre i ragazzini dai 7 ai 12 anni festeggiano a 140 euro. Alla Buca (1 stella Michelin), Andrea Bartolini presenta specialità di pesce (scampi, ricci di mare, capesante, rana pescatrice e ostriche), a 180 euro escluso i vini, mentre Stefano Bartolini all’Osteria Bartolini serve un menù di pesce a 68 euro sempre bevande escluse. Alla Taverna Baiardi lo chef propone un ricco menù di pesce a 70 euro bevande escluse. Il Cafè degli Artisti a 50 euro propone taglieri di salumi, bruschette, cannelloni ricotta e spinaci, American bbq ribs con patate, panettone, incluso vino e bevande, in un ambiente rock con musica live e tante sorprese da parte dei padroni di casa Mario Magnani ed Elena Mantucci. Al Ristorantino di Atlantica Bingo con 45 euro si cena con polpo alla griglia, gamberi al curry, ravioli, lavagnetta di scampi e trancio di salmone alle mandorle.

Si festeggia a base di pesce anche in altri locali frequentati come La Scogliera, l’Osteria dei Golosi, Cucinadimare, Titon, Tracina, Da Giorgio, l’Osteria da Massimo, Punta Nord, Pippo, Sloppy Joe’s, il Peccato di Gola, il Ristorante 12, La Trattoria, l’Osteria degli Inseguiti, il San Marco e il Bella Vita. A Gatteo a Mare l’Atelier Gourmet dello chef Aldo Santoro propone al prezzo di 65 euro un menù con tris di tartare di mare, ravioli farciti con mazzancolle, cime di rapa, provola e "quenelle" di gambero crudo, filetto di ricciola e dolci artigianali.

Giacomo Mascellani