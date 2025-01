Menù romagnolo a km zero nelle mense

L’amministrazione comunale di Sogliano al Rubicone, in collaborazione con Camst, rinnova il proprio impegno per garantire un servizio di refezione scolastica che coniughi qualità, educazione alimentare e attenzione alla tradizione. La mensa scolastica rappresenta non solo un momento essenziale per l’alimentazione dei bambini, ma anche un’importante occasione educativa, capace di trasmettere valori come il rispetto per il cibo e la cultura gastronomica locale. L’obiettivo principale del servizio è offrire pasti sani ed equilibrati, indispensabili per il corretto sviluppo psicofisico degli studenti, utilizzando materie prime selezionate e privilegiando prodotti del territorio e alimenti biologici. Ogni menù viene studiato nel rispetto della stagionalità e della varietà degli ingredienti, seguendo le linee guida stabilite dall’Asl. Per valorizzare ulteriormente il servizio e avvicinare i più piccoli alle eccellenze gastronomiche locali, sarà proposto un menù romagnolo, simbolo delle nostre tradizioni culinarie. Gli studenti potranno gustare: strozzapreti al sugo di pomodoro, squacquerone Dop con piadina, insalata mista e ciambella romagnola.

Ha detto la sindaca Tania Bocchini: "Proporre piatti legati al nostro territorio significa non solo educare i bambini a una sana alimentazione, ma anche far conoscere loro le radici culturali e gastronomiche della nostra terra. La mensa scolastica, in questo senso, può diventare un luogo privilegiato di incontro tra tradizione, educazione e innovazione. Un ringraziamento speciale va ai produttori locali e alle famiglie che, insieme a noi, contribuiscono a fare della mensa scolastica non solo un servizio, ma una vera e propria esperienza di crescita e benessere per i nostri bambini".

Ermanno Pasolini