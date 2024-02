Mercadini porta sul palco la scienza

Dall’intelligenza artificiale ai segreti della mente: un’incursione nel mondo della scienza, un dialogo a tutto campo per mettere in discussione le certezze che diamo per scontate e che invece non lo sono.

A confronto, sul palco di Villa Torlonia Teatro di San Mauro Pascoli, ci saranno l’attore Roberto Mercadini e Riccardo Manzotti. L’appuntamento, in programma domenica 4 febbraio alle 21, fa parte di “Scalpiti”, la rassegna ideata da Mercadini che spazia liberamente attraverso varie forme: conferenza, lezione, dialogo, lettura scenica.