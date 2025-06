Mercato ortofrutticolo ‘For’ chiude il 2024 con una crescita dell’11%

La società For del Mercato Ortofrutticolo di Cesena ha chiuso il 2024 con un fatturato che ha superato il milione di euro, in crescita dell’11%. "Bilancio positivo e conti in ordine" sottolinea una nota dell’azienda, evidenziando la crescita e l’utile in linea con gli anni precedenti. Il bilancio è stato approvato nei giorni scorsi dall’Assemblea di For che ha confermato Alessandro Giunchi alla guida della società per i prossimi tre anni.

Dal consuntivo è emerso che For spende ogni anno in servizi per il mercato (manutenzione e altri costi) circa 500mila euro dei quali, anche quest’anno come negli ultimi esercizi, circa 50mila euro vengono restituiti agli operatori che lavorano al loro interno per azioni condivise. Parte di questi costi inoltre fanno risparmiare agli operatori le spese per la gestione dei rifiuti, oggi divenuta una voce di costo importante nei mercati italiani, e consente ai clienti l’accesso gratuito alla struttura a differenza di altre realtà.

For ha poi investito anche in promozione sia locale che internazionale e contribuisce allo sviluppo del progetto regionale di logistica solidale in collaborazione con i volontari dell’Emporio solidale il Barco.

A breve saranno assegnati e partiranno i lavori di riqualificazione energetica e strutturale per 6 milioni di euro a fondo perduto dal Pnrr. I principali lavori che verranno realizzati riguardano: la coibentazione e climatizzazione di tutto il mercato; la riqualificazione delle celle frigorifere a lato del mercato, attraverso l’applicazione di nuove e più efficienti tecnologie di refrigerazione; la realizzazione di un impianto fotovoltaico e sistemi di accumulo per rendere energeticamente indipendente la struttura, la digitalizzazione dei processi di controllo e logistica.