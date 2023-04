Mese della prevenzione per il tumore al seno

In Italia il cancro alla mammella colpisce una donna su dieci e circa il 25% ha meno di 50 anni. A differenza del passato, oggi è possibile diagnosticare precocemente i casi sospetti, andando immediatamente ad intervenire con le terapie più adeguate. Effettuare periodici esami di controllo con visita senologica, ecografia è una delle metodiche più efficaci di prevenzione insieme con l’abitudine ad effettuare una corretta autopalpazione soprattutto nelle donne giovani che ancora non effettuano le mammografie di screening. L’Associazione Romagnola Ricerca Tumori ha attivato per tutto aprile un servizio di senologia clinica e strumentale: visita ed ecografia senologica ed ecografia tiroidea, alle terme Sant’Agnese a Bagno di Romagna. "E’ un’importante opportunità per le donne dell’alta vallata del Savio, un servizio fortemente voluto dall’amministrazione comunale e tutto ciò è possibile – dichiara l’assessore Enrica Lazzari – grazie all’impegno e alla collaborazione delle Terme Sant’Agnese, delle infermiere volontarie Antonella Scala ed Antonella Ensini che affiancheranno il medico ARRT. Diffondere la cultura delle prevenzione resta ancora lo strumento più efficace per contrastare l’insorgenza del tumore".

Per informazioni e prenotazioni telefonare ad Arrt al numero 054729125.