Metal detector, vince un cesenate

I cercatori romagnoli hanno primeggiato al Minelab Contest 2024, gara di metal-detector che si è disputata domenica a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo. I detectoristi nostrani hanno conquistato due terzi del podio: a vincere la rassegna, mettendo in fila oltre un centinaio di avversari, è stato Nerio Vincenzi di Budrio di Cesena che, gareggiando con un Minelab Manticore equipaggiato con una piastra da otto pollici, è riuscito a trovare ben 44 target. Dietro di lui, con un solo target in meno (43), Simone Montaletti di Forlimpopoli con un XP Deus, già vincitore del Garrett Contest di Cesenatico nel 2023. Nella foto, i vincitori.