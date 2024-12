Miglior presepe, Castelvecchio è già in gara

Da 23 anni il presepe della parrocchia di Castelvecchio vince il primo premio come migliore presepe della diocesi di Rimini in un concorso indetto dal settimanale cattolico Il Ponte. E in gara c’è anche quest’anno con il responso che verrà reso noto durante l’Epifania. L’apertura oggi. Manca solo il Bambinello che verrà collocato nella culla di paglia la notte del 24 dicembre. Un gruppo di parrocchiani volontari da anni allestisce presepi a tema, sempre con ripetuti consensi. Quest’anno lo hanno fatto con le statue a grandezza naturale e ricostruiti i ruderi di un tempio romano, nel chiostro della chiesa di Santa Maria di Castelvecchio. Dicono gli organizzatori: "La novità di quest’anno riguarda papa Francesco all’apertura della Porta Santa per il Giubileo 2025 con tema la Pace come il pontefice richiama in ogni discorso. Il nostro è un presepe tradizionale in stile napoletano, animato. La presenza delle rovine vuole aiutarci a riflettere sul significato della vita e sulla venuta di Dio tra di noi. Le rovine ci ricordano il nostro desiderio di eternità. Nel nostro cuore vorremmo che ogni cosa fosse per sempre, ma la nostra natura umana ci condanna alla imperfezione, al peccato, alle cose che finiscono". Il presepe potrà essere visitato fino a domenica 12 gennaio, nei giorni festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e, a richiesta, nei feriali. Ingresso a offerta libera.