Minacciati dal rapinatore armato. Terrore in casa per padre e figlio

I Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno arrestato un uomo presunto responsabile dei reati di "rapina impropria aggravata" e "porto di armi od oggetti atti ad offendere". L’uomo, straniero, 40enne, senza fissa dimora, sorpreso dal figlio del proprietario all’interno della loro abitazione, ha ingaggiato una colluttazione con il babbo e il figlio, minacciandoli successivamente con un coltello che aveva in tasca. Poi è scappato ma è stato localizzato da una gazzella del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Cesena e arrestato e portato in carcere a Forlì.

Nel corso dei controlli i carabinieri di Cesena hanno denunciato per ricettazione due stranieri: uno mentre circolava a bordo con un monopattino elettrico rubato due settimane fa e uno trovato in possesso di due smartphone rubati una settimana fa. Monopattino e smartphone sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Un altro straniero è stato denunciato sorpreso alla guida di un’autovettura con permesso di guida internazionale risultato falso. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Una donna è stata deferita per "guida senza patente", poiché sorpresa alla guida di un’autovettura a noleggio, pur essendo sprovvista di patente di guida. Il veicolo è stato affidato a un servizio di soccorso stradale. La stessa donna e la passeggera sono state proposte per l’emissione del provvedimento di foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Cesena. Gli elementi indiziari raccolti durante il controllo hanno infatti indotto i militari a ritenere che le stesse si trovassero in zona con l’intento di perpetrare truffe.

I carabinieri hanno portato all’aeroporto di Bologna per il rimpatrio in Tunisia un cittadino straniero, destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale. Un minore è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti perchè trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, sottoposta a sequestro.