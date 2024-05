Mister Toscano premiato dai giornalisti

Il Cesena calcio e la riviera sono da sempre legati. Basti pensare alle origini, al conte Alberto Rognoni, fondatore della società, il quale aveva la residenza estiva in uno splendido capanno sul porto di Cesenatico, e al contratto del primo straniero bianconero, il centravanti della nazionale austriaca Walter Schachner, che venne definito nell’estate del 1981 al ristorante Gambero Rosso di Pierino Iovene detto Zampa di Velluto, quando la neopromossa società bianconera versò 700 milioni di lire nelle casse dell’Austria Vienna. La storia recente è fatta di dolori per le retrocessioni e di gioie per le promozioni, che vengono festeggiate sempre sul lungomare di Cesenatico, l’ultima delle quali è la conquista della serie B della formazione allenata da mister Mimmo Toscano, al termine di un campionato di serie C dominato alla grande. Questo legame ha avuto un momento speciale venerdì scorso, quando la famiglia Zandoli ha organizzato un evento al Bagno Florida, dove i giornalisti dei quotidiani e delle tv locali hanno incontrato il tecnico Toscano ed il suo vice Michele Napoli. È stata l’occasione di un incontro "vero", lontano dal rettangolo di gioco, ma tanto vicino al cuore, dove si è parlato apertamente di due stagioni vissute con intensità e culminate con il Cesena dei record di quest’anno. A fare gli onori di casa, assieme al giornalista Daniele Zandoli, è intervenuto Guido Gargiulo, che dirige il bagno Florida, ma nel suo trascorso di calciatore professionista è stato il portiere della Cavese, mentre Toscano giocava con la Nocerina, e poi i due si sono incrociati nelle stagioni successive in serie C.

Toscano ha parlato dell’ottimo rapporto con i giocatori, della soddisfazione di vedere alcuni calciatori sbocciare, tra i quali il giovane difensore Simone Pieraccini, Tommaso Berti, Matteo Francesconi e il bomber Cristian Shpendi, e le conferme di alcuni elementi di esperienza come Francesco De Rose.

L’accordo prima dell’incontro era di non fare domande sul futuro, ma inevitabilmente c’è chi ha tentato di varcare la linea difensiva del tecnico. Il momento conviviale ha favorito il confronto su tanti temi anche a livello personale, facendo emergere i valori e le idee di Mimmo Toscano e il ruolo importante del suo secondo Michele Napoli. Uno dei momenti più alti è stato toccato quando il tecnico del Cesena ha sottolineato l’importanza dell’aspetto mentale nelle performance dei calciatori professionisti e di quanto sia sottile la linea fra i calciatori pronti per il salto di categoria in serie B e di quelli che ancora non lo sono e forse non lo saranno mai. Al termine dell’incontro i giornalisti hanno premiato Toscano e Napoli con due targhe per la straordinaria stagione.

Giacomo Mascellani