Miti, Fellini e fantasia: si alza il sipario a Gambettola

Presentata ieri mattina a Gambettola la nuova stagione 2024 - 2025 del Teatro Comunale: un ricco cartellone con miti, personaggi illustri, poeti, fantasie, drammi, commedie e gli artisti Denis Campitelli, Roberta Biagiarelli, Niccolò Califano, Laura Formenti, Matteo Cavezzali, Serena Bandoli, Silvia Priori, Daria Paoletta, Eugenio Sideri e poi tanto spazio a Famiglie a Teatro, Teatro scuola, Il Bosco fra le righe. "La nuova stagione del Teatro Comunale – spiega il direttore Roberta Colombo - è un invito a fermarsi a riflettere, a pensare, a trovare insieme degli sguardi sul mondo che non siano quelli preconfezionati dei social, della Tv o dei media in generale".

"Come amministrazione siamo molto impegnati a favorire e sostenere tutte quelle iniziative che vanno nella direzione di fare cultura – spiega il sindaco di Gambettola Eugenio Battistini – come l’offerta culturale di qualità e di innovazione presentata oggi dalla direzione del Teatro Comunale".

Un calendario di 19 spettacoli, 13 in serale e 6 il sabato pomeriggio per le famiglie, arricchito da 10 appuntamenti in matinée per le scuole: questo il programma 2024/2025 del Comunale di Gambettola, che aprirà il sipario venerdì 15 novembre alle 21 con l’omaggio a Raffaello Baldini, lo spettacolo Zitti tutti! con Denis Campitelli. E poi spazio alla comicità con Laura Formenti e la sua Drama Queen (5 dicembre) e alla prima nazionale di Mangio tutto (13 dicembre) con il giovane Niccolò Califano, finalista di Masterchef Italia 2024, per la regia di Matteo Cavezzali. Natale Insieme, il 1 gennaio 2025 alle 18, vedrà un omaggio a Giorgio Gaber, con il concerto/recital Se io fossi Gaber, con Serena Bandoli e Fabrizio Tarroni. E ancora: il Compleanno di Federico Fellini, domenica 19 e lunedì 20 gennaio 2025 (alle 21), lo spettacolo Viaggio ad Auschwitz a/r della compagnia Il Melarancio, venerdì 24 gennaio (in matineè e in serale) in occasione della Giornata della Memoria; l’omaggio a Secondo Casadei con Il Liberatore (19 febbraio) con Lorenzo Bartolini; Biciclette Partigiane, Lady Godiva Teatro (24 aprile), in occasione della ricorrenza della Festa della Liberazione. Per prenotare gli spettacoli è attivo il servizio telefonico al 392.6664211 oppure via mail all’indirizzo teatrocomunaledigambettola@gmail.com.

Vincenzo D’Altri