Morta a 96 anni. Lorenzina Faini. Domani l’ultimo saluto

Lutto in casa Gozzoli. Ieri è deceduta Pasqualina Faini, per tutti Lorenzina, nonna del sindaco Matteo Gozzoli, il quale le era molto legato. Lorenzina aveva 96 anni ed i funerali si terranno domani con partenza alle 14.30 dall’ospedale Marconi per raggiungere la chiesa di Boschetto, dove alle 15 sarà celebrata la messa prima dell’ultimo viaggio al cimitero di Cesenatico.

Lorenzina lascia i figli Valerio e Fabriana, il genero Quinto e la nuora Egiziana, i nipoti Matteo, Mascia, Samanta e Maicol; i pronipoti Giulio, Filippo e Libero.