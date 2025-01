"Motorizzazione, nulla è cambiato"

Fratelli d’Italia respinge come ‘fake news’ le critiche del Pd al Ministero delle Infrastrutture per la chiusura della sede cesenate della Motorizzazione civile con trasferimento di personale a Forlì. FdI afferma che "nulla è cambiato dai tempi Covid, cioè da quando gli sportelli front office non sono più operativi per decisione presa non certo da questo Governo". L’attività tecnica non si è fermata, ribadisce FdI: "A Cesena ci sarà quindi lo stesso personale, gli stessi servizi, nulla viene chiuso o modificato".