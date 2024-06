Movimento 5 Stelle. Conte virtuale all’Eliseo e più energia per Lattuca

"Dopo settimane di tour live del Presidente Giuseppe Conte nei teatri italiani, il 4 giugno alle ore 20.30 finalmente sbarca al cinema Eliseo di Cesena la versione video, non perdetela!": così con grande enfasi il Movimento 5 Stelle lancia l’iniziativa politica nazionale del suo leader, a Cesena sia pure in versione ‘virtuale’. "E’ un momento importante: siamo di fronte a un bivio! – proclama il M5S in una nota – I prossimi 8 e 9 giugno saremo chiamati a scegliere tra due modelli diametralmente opposti. Dovremo scegliere tra chi vuole le transizione ecologica e chi la transizione militare. Tra chi vuole fermare la guerra e chi sa solo inviare armi".

I pentastellati cesenati, ora alleati della coalizione di centrosinistra che sostiene Enzo Lattuca, organizzano un incontro pubblico domenica alle 10.30 presso il Bar Acquadolce in Viale IV Novembre 570 (sotto al Ponte Vecchio) dal titolo "Comunità energetiche e solari per un futuro sostenibile". "Le Comunità energetiche e l’Autoconsumo collettivo sono la possibilità per famiglie (in condomini o in singole unità abitative), Enti Pubblici e imprese di attivarsi per produrre e autoconsumare localmente e ‘collettivamente’ l’energia prodotta da impianti di energia rinnovabile" spiega ancora il movimento in una nota.

Interverranno l’ex senatore Gianni Pietro Girotto, e referente energia del Movimento 5 Stelle e Giampier Piraccini, cittadino solare (così si definisce) che ha avviato la prima Comunità Solare a Cesena. Parteciperanno Ugo Biggieri economista specializzato in Finanza etica e sostenibile ed il sindaco ricandidato Enzo Lattuca.