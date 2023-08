Multato per un km oltre il limite di velocità

Egregio lettore, in effetto dal verbale di contestazione che lei ci ha inviato leggiamo che la sanzione è stata comminata per il passaggio al km 9+700 della Statale 71 bis alla velocità di 51 km all’ora, superando di un km all’ora il limite previsto di 50. Il documento ci informa però anche che "la velocità è stata determinata tenuto conto della riduzione del 5% con minimo della comprensiva della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione della apparecchiatura ‘Trucam’... dotata di valida taratura ‘Lat’, verifica di funzionalità e taratura periodica... ultima taratura del 29052023. Velocità indicata sulla risultanza fotografica: 56 kmh".

Insomma, decrittando il fumoso gergo burocratico, si intuisce che l’automobilista ha già ottenuto uno ‘sconto’ di 5 kmh sulla velocità reale registrata dallo strumento. Incappare in una sanzione per un limite di velocità superato di un briciolo di km orari non fa piacere a nessuno e suscita invariabilmente i pensieri che lei ha messo su carta. Se però per ipotesi elevassimo la ‘tolleranza’ alla velocità di 51 kmh, che direbbero allora i multati al livello successivo dei 52?Ci sarà sempre chi incapperà in una multa appena al di sopra del limite fissato. Francamente non vedo altra soluzione che rispettare i limiti di velocità. Fa bene alla sicurezza e al portafoglio.