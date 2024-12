’MuoviSanMauro’, camminata all’alba per il solstizio d’inverno

Oggi, gruppo di cammino ’MuoviSanMauro’ organizza una camminata per festeggiare l’alba del giorno più corto dell’anno, il solstizio d’inverno. Un momento particolare perché poi le giornate tornano ad allungarsi. Il gruppo è nato per promuovere il benessere e la salute dei cittadini e organizza tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, camminate di un’ora su un percorso di 6 chilometri. Un primo gruppo parte alle 6 del mattino, uno alle 9 e uno alle 19. Ma in occasioni speciali organizza anche delle camminate di gruppo agganciate a momenti particolari ed evocativi come questa di salutare l’alba della luce che inizia a vincere sulle tenebre. Partenza alle 6.45 da piazza Mazzini di San Mauro Pascoli e dopo una camminata all’aria aperta tutti a fare colazione, offerta dal gruppo, nella Casa del Natale sempre in Piazza Mazzini.