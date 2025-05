Musei e Casa Moretti, ecco tutti gli orari per il weekend

Il Museo della Marineria e l’Antiquarium di Cesenatico sono aperti al pubblico nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle 10 a mezzogiorno e dalle 15 alle 19. Casa Moretti è invece aperta sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30.

Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono telefonare in orari di ufficio allo 0547-672457, oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica museomarineria@cesenatico.it.

Il biglietto di ingresso per tutti i tre musei costa 5 euro (i ridotti pagano 3 euro). L’apertura al di fuori da questi orari è in ogni caso garantita su prenotazione. In questi giorni il Museo della Marineria e Casa Moretti sono visitati anche dalle scolaresche.