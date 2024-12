Musetti Reali: i cammei personalizzati di Valentina Barducci celebrano gli animali domestici

Cosa c’è di più prezioso del legame con il proprio animale domestico? È una relazione che supera le parole, un affetto puro e incondizionato, che riporta bambini anche gli adulti. Partendo da questa idea e dall’amore incondizionato per la sua cagnolina Cipria, Valentina Barducci, criminologa con la passione per la bigiotteria, tanto da farne una professione, assieme al marito, il fotografo e grafico Luca Brunelli, hanno dato vita alla linea ‘Musetti Reali’, un progetto che celebra i fedeli compagni, trasformandoli in vere e proprie icone regali.

L’idea è tanto semplice quanto straordinaria: "Ritrarre i nostri amici a quattro zampe in un cammeo personalizzato, donandogli l’eleganza e la solennità di un nobile d’altri tempi - spiega Valentina -. Ogni cammeo è incastonato in una collana raffinata, pensata per esaltare l’unicità dell’animale e il legame indissolubile con la sua famiglia umana". ‘Musetti Reali’ si ispira, appunto, alla tradizione del cammeo, un’arte antica che ha decorato gioielli di epoche passate con profili di divinità e figure nobiliari. "In questo caso il protagonista è il nostro animaletto del cuore, il cane, il gatto e non solo (sul sito si trovano gioielli raffiguranti anche pappagalli, scimmie o, addirittura, maiali, ndr) che diventano simbolicamente il re o la regina della casa, celebrati con dettagli curati e un design che unisce uno stile più classico a una sensibilità contemporanea". Ogni collana è realizzata artigianalmente, interamente a mano. E la proposta non si limita al gioiello: ‘Musetti Reali’ offre una selezione di cofanetti che completano il tutto. "Vogliamo creare qualcosa che non sia solo un semplice accessorio. È un piccolo tributo a quella relazione che arricchisce le nostre giornate".

Il progetto è partito da appena qualche settimana, ma già gli ordini hanno ampiamente superato il Natale. Anche perché Valentina, oltre alla recente linea ‘Musetti Reali’, nel suo e-shop ‘La Scatola di Valentina’ propone collane, bracciali, orecchini, cavigliere… Tutti rigorosamente fatti a mano, utilizzando anche tessuti e materiali particolari e curiosità provenienti dal mondo. "Creo da quando ho memoria - racconta Valentina -, perché è così che mi rilasso e scarico emozioni e pensieri". ‘La Scatola’, rappresenta un percorso fatto di sperimentazioni, linguaggi e materiali, che l’ha portata a trovare il suo posto: un luogo in cui emozioni, curiosità e cultura si trasformano in accessori da indossare.

‘La Scatola di Valentina’ è un progetto che parla di relazioni, perché è a queste ultime che si è dedicata nel suo percorso professionale come operatrice nei centri antiviolenza, impegnandosi nella lotta contro la violenza di genere e alla tutela di donne e bambini. "Ho vissuto a stretto contatto con storie di dolore e resilienza, traendo ispirazione dalla forza e dal coraggio di tante donne e bambini". Questo bagaglio umano si riflette nelle creazioni de ‘La Scatola’, "che mi avvicina alle donne da una prospettiva diversa, più spensierata, è un modo creativo per praticare la gentilezza nei legami. Non è un caso - conclude Valentina -, che molte delle creazioni siano personalizzabili, pensate come doni speciali, capaci di raccontare una storia o celebrare un legame". Che, a volte, è anche a quattro zampe.