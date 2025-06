Musicalia apre le porte ai centri estivi

Una divertente estate al Museo Musicalia, tra musica, fiabe e natura. Estate significa avventura, scoperta e divertimento, per questa ragione il Museo Musicalia, allestito nelle suggestive stanze della dimora settecentesca di Lizzano, un tempo appartenuta ai conti Pasolini Zanelli, apre le porte ai centri estivi con un’offerta speciale pensata per regalare alle bambine e ai bambini un’esperienza educativa incentrata su arte, musica e natura.

Tra strumenti musicali meccanici, fiabe nel parco, laboratori creativi e persino un’escape room, i pacchetti proposti da Musicalia sono studiati per coinvolgere e stimolare la fantasia dei più piccoli in un ambiente sicuro e affascinante. I pacchetti sono personalizzabili in base all’età dei partecipanti e alle esigenze del centro estivo.

Per ulteriori informazioni su costi e disponibilità contattare il numero 0547 323435 oppure scrivere a promo@museomusicalia.it.