Nastro adesivo sulle targhe e armi nell’auto: denunciato

Fra le otto persone denunciate e tre segnalate per droga dai carabinieri della compagnia di Cesena sicuramente quello più incredibile riguarda un automobilista per "soppressione, distruzione e occultamento di atti veri" in quanto scoperto alla guida di un’autovettura, aveva modificato, con nastro adesivo bianco, entrambe le targhe per impedirne l’identificazione. L’uomo è stato anche denunciato per "possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di armi" poiché a bordo dell’auto sono stati rinvenuti diversi strumenti di effrazione e armi bianche. I controlli, attuati nel centro cittadino e lungo le arterie stradali più frequentate, hanno portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di quattro automobilisti per "guida in stato di ebbrezza" poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico tra 0,85 g/l e 1,00 g/l con patenti di guida ritirate e i veicoli affidati a persone idonee alla guida. Un uomo è stato sorpreso in possesso di una bicicletta rubata che è stata restituita al legittimo proprietario; un giovane straniero denunciato perchè sorpreso in una via del centro storico sprovvisto di titolo di soggiorno e sanzionato poiché ubriaco e allontanato per le successive 48 ore come disposto dal codice del Comune di Cesena. Un giovane denunciato per "detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio" con hashish già suddivisa in quattro dosi per un peso complessivo di circa 20 grammi. I carabinieri hanno segnalato alla Prefettura un automobilista che alla guida di un furgone aveva 1 grammo di cocaina: patente di guida ritirata per la successiva sospensione; un uomo e una donna assuntori di sostanze stupefacenti sorpresi rispettivamente con 2,55 grammi di hashish e 32 grammi di marijuana per uso personale.

e.p.