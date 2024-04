Negozio di dolciumi cerca commessa

Negozio di dolciumi Parciocal, nel centro storico di Cesena, cerca risorsa full time, con o senza esperienza, seriamente interessata ad un lavoro continuativo e al settore specifico dei dolciumi. Necessaria capacità di essere sorridenti e disponibili con la clientela, preferibile un pò di manualità per la preparazione dei pacchetti regalo e una conoscenza base della lingua inglese. Non indispensabile ma gradito il Diploma.

Contratto a tempo determinato con prospettiva di indeterminato o apprendistato. Orario tempo pieno: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 con riposo al giovedì e alla domenica. Prevista riduzione oraria nei mesi estivi. Per candidarsi dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.