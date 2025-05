Nel mirino dei cacciatori ora ci finiscono i rifiuti

A caccia di immondizie e rifiuti. E’ la lodevole iniziativa messa in campo dai cacciatori dell’Ambito territoriale FO3 Verghereto (Forlì-Cesena), che così sottolineano: "Troppo spesso, siamo denigrati e calunniati. Invece, la realtà è che il legame che abbiamo per il nostro territorio e per l’ambiente è davvero unico e forte. Tutto ciò ha portato una quarantina di cacciatori a dedicare una giornata ecologica alla cura e alla tutela ambientale. L’iniziativa è partita da una idea della squadra caccia al cinghiale ’Ville e Alfero’, in collaborazione con la girata La Rocca, le sezioni Federcaccia Verghereto, Alfero e Riofreddo, l’azienda faunistica Alto Tevere, il gruppo alpini Alto Savio".

"L’attenzione è stata destinata a 360 gradi al territorio – proseguono i promotori –, in particolare allo sfalcio dell’erba nell’area del monumento dei Caduti ad Alfero e alla chiesina della Madonna della Neve di Castel d’Alfero, alla manutenzione del verde e della staccionata al Cippo dell’Alpino, alla raccolta di rifiuti gettati e abbandonati senza vergogna lungo fossi e strade. Sono stati raccolti quattro autocarri strapieni di qualsiasi cosa: pneumatici da camion e auto, scaldabagno, elettrodomestici, divani, biciclette, sanitari, taniche e bottiglie di ogni genere".

"La giornata si è conclusa con un pranzo in compagnia al campeggio di Alfero – aggiungono i promotori –. Il vedere quanti rifiuti e immondizie sono state raccolte ci rende infinitamente orgogliosi del risultato, e ancor più il sentirsi dire da chi, passando, ci ha visti all’opera: Se esiste ancora gente come voi, il mondo ha ancora qualche speranza. Grazie a tutti di cuore".

gi. mo.