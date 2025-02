Nicola Filippi, Francesco Giorgetti e Luigi Valletta, tre romagnoli ai quarti, domani sera la finale

Ultimi due giorni di incontri al Circolo Tennis di Cesena dove domani alle 20 è in programma la finale del torneo Open maschile abbinato al trofeo ‘Agenzia d’Affari Cesena-Cesenatico’ con montepremi di 1.500 euro. Con pochi atleti rimasti in gara, ci si avvia al gran finale dell’evento, diventato ormai un classico per gli appassionati di tennis cesenati e non solo. La giornata di ieri è stata dedicata allo svolgimento dei quarti di finale, ai quali hanno avuto accesso tre romagnoli: si tratta del giovane ravennate Luigi Valletta, portacolori del Ct Zavaglia, del savignanese Francesco Giorgetti, che difende i colori del Tc Viservba ed è tecnico alla Federazione Sammarinese e del forlivese Nicola Filippi che da quest’anno gioca per il Tc Viserba. Esordio brillante anche per il numero 1 del tabellone, Tomas Gerini (Junior Tennis Perugia). Il 29enne nato a Buenos Aires, n.1.573 del ranking mondiale, ha infatti regolato Francis Boagnon al termine di una partita brillante e tutta da vedere.

Ecco i risultati degli ottavi di finale di venerdì: Tomas Gerini (2.1, n.1)-Francis Yaniche Boagnon (2.6) 6-4, 6-3, Luigi Valletta (2.6)-Alessandro Beconi (2.4, n.9) 3-6, 7-6 (5), 13-11, Francesco Giorgetti (2.4, n.4)-Jamal Urgese (2.5) 6-3, 6-4, Pietro Pio Genovese (2.4, n.12)-Riccardo Pasi (2.4, n.5) 3-6, 6-3, 10-8, Edoardo Principi (2.4, n.11)-Matteo Trombini (2.6) 6-1, 6-1, Filippo Alessandro Mondazzi (2.3, n.3)-Davide D’Amora (2.7) 7-5, 6-1, Matteo Mesaglio (2.4, n.7)-Luca Bartoli (2.6) 6-4, 6-1, Nicola Filippi (2.3, n.2)-Mattia Bandini (2.5) 6-3, 6-7 (9), 10-5.

Il giudice arbitro è Andrea Bellelli.