"Nidi e materne, 84 mila euro dal Comune"

Annualmente l’amministrazione comunale di Cesena destina a nidi e scuole d’infanzia comunali e statali un pacchetto di risorse di 84 mila euro, 40 mila euro per nidi e scuole comunali e 44 mila euro per le scuole statali. "Con questo finanziamento – commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi (nella foto) – concediamo a ciascun plesso una somma per piccoli investimenti per rendere aule e spazi comuni accoglienti:acquisto di materiale fotografico, di giochi, di aree lettura e biblioteche, servizi mensa e di igienizzazione".

A queste risorse, che interessano nove scuole comunali dell’infanzia, sedici scuole statali e undici nidi comunali, si somma il sostegno del Comune per le attività legate al pre e post scuola e al prolungamento per supporto ai compiti e accompagnamento casa-scuola-casa in un’ottica di continuo affiancamento.

È stata approvata la graduatoria delle associazioni partecipanti al progetto triennale per la realizzazione di attività di pre-scuola, post-scuola e prolungamento. Si tratta delle associazioni Alighieri, Cemea Emilia Romagna, Genitori Scuole 4° circolo Cesena, L’Isola che non c’è, Genitori scuola primaria Vigne, Potter, La Mela Rossa. A queste realtà sono stati assegnati dal Comune di Cesena contributi per 6.230 euro.