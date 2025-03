‘No other land’ all’Eliseo

Il cinema Eliseo ospita a partire da oggi alle 18.30 la rassegna diffusa ‘Waiting For Nazra’ dedicata al cinema sulla e dalla Palestina. In programma oggi la proiezione del film candidato Oscar ‘No Other Land’. Il titolo sarà riproposto anche mercoledì 5 marzo alle 21. La rassegna prevede un totale di quattro appuntamenti dedicati al cinema palestinese con ospiti in sala e dibattiti. L’iniziativa nasce dal Nazra Palestine Short Film Festival e fa seguito alla due giorni realizzata ad ottobre sempre al cinema Eliseo con una selezione di cortometraggi del festival. Il festival, attivo dal 2017, raccoglie opere cinematografiche che raccontano la vita e la lotta del popolo palestinese, offrendo uno spazio di espressione per autori palestinesi e della diaspora. Nazra, che significa ‘sguardo’ in arabo, vuole promuovere il dialogo culturale e la solidarietà internazionale attraverso il cinema.