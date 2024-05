NOI CESENATI

Nei giorni scorsi è stata affissa una targa all’ingresso della Biblioteca Malatestiana Ragazzi su via Montalti con l’intitolazione della e della sezione ad Adamo Bettini ed è stato giustamente ricordato che la biblioteca vide la luce nei locali di proprietà dei fratelli Piero e Giovanni Bettini, che donarono un fondo di libri e arredi per avviare il nuovo servizio dando il loro contributo alla fondazione della Sezione ragazzi della biblioteca Malatestiana, intitolata alla memoria del padre Adamo, promotore culturale, che tipografo e libraio. Ancora oggi per fortuna nel centro storico esistono librerie importanti, almeno quattro, che costituiscono un punto di riferimento. Teniamocele strette. Peccato aver perso Infeltrire in piazza della Libertà. Sempre più le persone acquistano tuttavia libri online, per risparmiare qualche euro e avere la comodità di vedersi recapitato il volume a casa, ma in questo modo si rischia di infliggere danni letali alle librerie che sono un patrimonio delle città. Sarebbe bene che anche l’ente pubblico le valorizzasse maggiormente grazie ad iniziative con la Biblioteca Malatestiana e altri istituti culturali. Cesena ha una grande tradizione di librai e non solo per la libreria Bettini, bisogna mantenerla viva.

lettera firmata