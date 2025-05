Davide Di Giacomo usa l’intelligenza artificiale. "La uso per ricerche scientifiche e per informazione in generale. L’intelligenza artificiale è un ottimo strumento perché ti permette di velocizzare un po’ i tempi per fare una ricerca. Ovviamente per saperla usare bisogna avere una base di conoscenza. Se uno non conosce per niente l’argomento, lo strumento non capisce la domanda che gli stai facendo e ti porta fuori strada. Quindi usata può portare molta disinformazione. Non la vedo come una minaccia per l’uomo: si perderanno alcuni lavori ma allo stesso tempo ci saranno altri lavori. Come è stato per la rivoluzione industriale. È un percorso che non si può evitare, ma va affrontato nella direzione giusta".