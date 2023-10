Far vivere la spiaggia più di quattro mesi all’anno dovrebbe essere un obiettivo di bagnini e ristoratori per mettere in piedi il famigerato mare d’inverno. I locali sulla spiaggia potrebbero dotarsi di cupole o altre strutture amovibili in grado di ospitare i clienti anche senza sole. Dobbiamo insomma abbattere quella barriera che si alza alla fine della stagione e che ci porta ad allontanarci dalla spiaggia. Che, per l’economia della riviera, resta il tesoro più grande.

Filippo Graziosi