L’imprenditore Marco Battistini, contitolare del ristorante pizzeria Da Marino e proprietario e della pizzeria Mazzarini, chiede anch’egli di spostare l’apparecchio: "La velocità va diminuita per

limitare gli incidenti, su questo non ci sono dubbi, ma rallentare il traffico in quel punto a mio avviso non risolve il problema. La posizione attuale alla fine della discesa della rampa è sbagliata, quindi si dovrebbe convincere l’Anas e la Prefettura a collocare l’autovelox più in prossimità del luogo dove sono accaduti gli incidenti. Contestualmente si deve far rispettare la segnaletica, perchè in troppi non osservano il divieto di svolta".