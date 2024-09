Notte Bianca a Savignano, c’è Sarafine

A Savignano sul Rubicone sabato 7 settembre dalle 20 alle 3 torna la Notte Bianca, denominata "Malata di gioia", l’evento dedicato a musica, arte e spettacoli con una grande ospite: Sarafine, la vincitrice di X-Factor. La musica come filo conduttore tra arte e spettacolo, tra città e clubbing: è questo lo spirito con cui torna in grande stile la Notte Bianca di Savignano sul Rubicone, in programma nel centro storico cittadino. Ha detto Mattia Guidi, Matro, vicepresidente dell’associazione organizzatrice IFest: "Giunta alla sua tredicesima edizione, la manifestazione che ha già ospitato grandi artisti e producer come Claudio Coccoluto, Datura, Marwin e Prezioso, questa volta punta forte sui sound contemporanei, portando sul palco Sarafine, l’ultima vincitrice di X-Factor Italia. Uno show, quello della giovane artista campana previsto sul main stage della centrale Piazza Borghesi, da non perdere: Sarafine infatti scrive, canta, produce, suona tutto in prima persona. Una performance che saprà mescolare abilmente live e dj set, coinvolgendo con i giochi di luci e con la grinta unica dell’ospite, il pubblico in una notte tutta da ballare e cantare a squarciagola". L’inizio dell’attesissimo evento è alle 19 al Chiosco Botanico, dove per i più piccoli sarà possibile divertirsi con il Kid’s Drive in: i bimbi dai 3 anni in su potranno costruire, guidati dalle operatrici di Marbreblond, la proprio auto di cartone e godersi sul prato di Piazza Giovanni XXIII la proiezione del film Disney Pixar: UP!. L’inizio ufficiale della serata è previsto alle 20 con i mercatini di creatori di ingegno e vintage lungo corso Vendemini, dove si potranno trovare anche operatori olistici e l’immancabile area food in Piazza Borghesi. Dalle 21.30 via libera alla musica per tutti i gusti con i dj set posizionati in 4 diverse location: corso Perticari, di fronte al Bar Galleria sarà dedicato al Raggaeton e alla Trap; piazza Amati ricorderà l’esplosività degli anni ’90; in piazza Castello risuoneranno gli storici ritmi anni ’70 e ’80. Il palco principale, in piazza Borghesi, sarà affidato all’esperienza e all’eleganza della selezione House Club di DBG, dj e producer già resident del Pineta di Milano Marittima. Gli stage musicali coinvolgeranno il pubblico fino alle 3 di notte in Piazza Borghesi, e all’1 nelle aree adiacenti. Tutti gli eventi della Notte Bianca, organizzata dall’associazione I-Fest con Gianmarco Casadei, Mattia Guidi, Andrea Del Pizzo e Manuela Straface di I-Fest, sono a ingresso gratuito. Hanno detto il sindaco Nicola Dellapasqua e la vicesindaca Stefania Morara: "La Notte Bianca è uno degli eventi che caratterizza la nostra estate. Avremo un’artista di fama nazionale, ma l’evento coinvolgerà tutto il centro storico con tanta aggregazione, musica e divertimento". Costo 13mila euro.

Ermanno Pasolini