Nubifragio, a Taibo si fa la conta dei danni

Il violento, improvviso e inaspettato nubifragio ha colpito – tra le 15.30 e le 16.30 di martedì pomeriggio – un tratto di oltre un centinaio di metri (al civico 47 e dintorni e dal civico 65 fino al 73) lungo via Ugo La Malfa a Taibo di Mercato Saraceno. Un evento che ha dell’incredibile: tutto si è concentrato solo in quel breve tratto dove sono presenti cinque palazzine con varie decine di residenti, che d’un tratto si sono trovati con scantinati allagati (in alcuni punti l’acqua era a livello del primo piano), automobili sommerse e la strada invasa di acqua e fanghiglia che era scesa copiosa (si parla di circa 90 millimetri di pioggia in quel lasso di tempo, metà di questi in mezz’ora), dalla zona a monte sui cui sovrasta la località Monte Iottone. E l’epicentro di questa inondazione si è concentrato solo lì (anche i chiusini dei canali di scarico lungo la strada principali sono saltati) mentre in tutte le altre zone circostanti, eccetto nella zona ove v’è la confluenza di via Giardino con via Ugo La Malfa con lieve allagamento; nessun danno e nemmeno pioggia insistente.

Un fenomeno mai accaduto a memoria d’uomo e che fa riflettere, da un lato, sui cambiamenti climatici che stanno determinando disastri di questo genere sempre più localizzati, dall’altro, sull’annoso problema della prevenzione con manutenzioni e interventi per limitare i danni. Nessun ferito durante questo evento imprevisto, mentre per la conta dei danni si stanno facendo delle stime e, soprattutto si sta lavorando per il ritorno alla normalità. Nell’immediatezza sono intervenuti la polizia locale, il personale tecnico del Comune, i vigili del fuoco (ben quattro quadre da Cesena, Bagno di Romagna e Savignano sul Rubicone, che hanno svolto il compito più gravoso per sgomberare dall’acqua le abitazioni allagate), i carabinieri della stazione di Mercato Saraceno, il gruppo alpini della Protezione civile mercatese (che ha inaugurato proprio in questo evento una nuova pompa d’aspirazione) e tecnici di Hera.

Nella mattinata di ieri si sono svolte le verifiche dei vari servizi acqua-luce-gas perchè in parte compromessi in abitazioni dall’ondata di acqua e fango. Ieri mattina si è recata sul posto anche una troupe di Rai 3 regionale per commentare l’accaduto e raccogliere testimonianze. La sindaca di Mercato Monica Rossi, esprime vicinanza e solidarietà alle famiglie colpite: "Nell’alluvione del 2023, Taibo fu colpita nella zona alta, dove c’è il cimitero e dintorni, non distante dalla zona colpita, e non vorrei si sia mescolata una causa-effetto riguardo l’evento accaduto martedì. Come amministrazione faremo il possibile per fare fronte anche a questa situazione".

Edoardo Turci