’Nunc Est Bibendum’, due sabati dedicati al vino

Due sabati dedicati al vino. Il 28 settembre e il 12 ottobre, nella corte del castello di Longiano, l’associazione La Brigata del Tignoso Aps, in collaborazione con la Fondazione Tito Balestra Onlus e La strada dei vini e dei sapori dei Colli di Forlì e Cesena, organizzano ’Nunc Est Bibendum’. Il presidente dell’associazione Paolo Amaducci spiega: "Le serate nascono dall’idea e la volontà di fare assaporare i vini e i sapori del nostro territorio in una location storica di tutto rilievo. L’obiettivo sarà avvolgere i partecipanti in una rappresentazione teatrale interattiva dedicata appunto al vino. Una storia che ci accompagna quotidianamente da migliaia di anni". Il programma delle due serate prevede, dalle 18, l’entrata con aperitivo nella corte del Castello con la possibilità di una visita guidata fra le antiche stanze insieme alla galleria d’arte Tito Balestra, curata da Flaminio Balestra. Al contempo si vivrà una kermesse teatrale proposta dalla compagnia ’Il Pozzo dei Desideri’, con il regista e attore Luca Petrolo. Dalle 20 immersione nei sapori tipici del territorio romagnolo creati dall’immaginazione culinaria di Valentina Assennato del Circolo Arci di Balignano. Partecipazione su prenotazione al costo di 30 euro.