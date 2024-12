Nuova attività a Zadina. Apre la Locanda dei Pini

A Cesenatico, domani, si inaugurerà un nuovo locale. È la Locanda dei Pini, realizzata dove c’era la Ca’ de Matt, in viale dei Pini nella località di Zadina, dove alle 17.30 si terrà il taglio del nastro. La proprietà è la società Glamping, la stessa a cui fanno capo il Cesenatico Camping Village, il Pineta sul Mare e l’Osteria del Sole. La gestione è stata affidata alla famiglia Piscitelli, ed in particolare a Gabriele con la moglie Annalisa e il cugino che si chiama anch’egli Gabriele e sono cresciuti insieme. Gabriele è già noto nella zona, in quanto assieme ad altri familiari e personale di fiducia, ha in gestione con successo la pizzeria presente all’interno del Bagno Top Story, assieme ai genitori, papà Prisco e mamma Anna, ed il fratello Antonio. La Locanda dei Pini è situata in un’area verde a due passi dal mare, dove saranno mantenute alcune proposte da osteria, come in piatti tipici romagnoli e le ricette della tradizione marinara, ma con un’attenzione speciale alla pizzeria, dove i Piscitelli hanno un’ottima tradizione. "Siamo originari di Napoli – dice Gabriele –, e sin da piccoli abbiamo lavorato in questo settore; il locale l’abbiamo un po’ rivisto e sistemato per dare più luce agli spazi interni. Io sarò al lavoro al forno della pizzeria, mentre mio cugino omonimo si occuperà della cucina, con proposte di carne e pesce, e la novità della pasta fatta in casa. Fra le novità proporremo una pizza speciale dedicata alla Locanda dei Pini e altre proposte create da noi". Il nuovo ristorante strizzerà l’occhio alle famiglie con bambini, ma proporrà anche eventi e spettacoli dal vivo. "All’interno del locale abbiamo ricavato un’area bimbi – prosegue Gabriele Piscitelli –, per consentire agli adulti di gustare i piatti ed ai piccoli di divertirsi. Il primo evento il 19 dicembre con il gruppo Cesenatico Danza".