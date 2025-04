Nuova attività in viale Carducci. Oggi l’inaugurazione di Maradiva

Sul lungomare di Cesenatico oggi si inaugurerà ’Maradiva’, il nuovo negozio dell’imprenditrice Sabrina Ronconi (nella foto con la figlia Benedetta Abati), la quale intende portare una ventata di novità nel cuore della Cesenatico turistica. In un momento in cui ci sono purtroppo ovunque dei commercianti che chiudono i battenti a causa dei costi di gestione sempre più alti, a fronte di incassi che si assottigliano a causa della concorrenze delle vendite online e della grande distribuzione, per fortuna c’è ancora chi scommette nel commercio, proprio in un momento così delicato. "Sono molto contenta e motivata – dice Sabrina Ronconi –, perchè credo in questo progetto, in cui punto a vestire ogni donna con gusto e attenzione alle forme, offrendo una vasta gamma di capi alla moda che spaziano dalle taglie standard alle più confortevoli taglie curvy. Abbiamo realizzato uno spazio accogliente dove ogni cliente potrà sentirsi valorizzata e trovare l’outfit perfetto per esprimere la propria personalità. La selezione di abiti, pensata per rispondere a diverse esigenze e stili, ha le carte in regola per diventare un punto di riferimento per chi cerca qualità, tendenza e una vestibilità impeccabile".

Il negozio Maradiva è situato al numero 105B di viale Carducci, in una zona dove ci sono negozi e attività turistiche. L’inaugurazione si terrà oggi pomeriggio, a partire dalle 17, quando sarà svelato il negozio dove oltre alle donne magre e magrissime, potranno trovare dei capi interessanti anche coloro che hanno una taglia nel range dalla 42 alla 56.

g.m.