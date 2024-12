Nuova Virtus a tutto gas. Parma affondata 87-36

Continua la scalata della Nuova Virtus Cesena che nel campionato di basket femminile di serie B, grazie alla larga vittoria contro la Staff Magik Rosa Parma (87-36 il risultati finale) conquista il terzo posto in classifica. Nel primo quarto la Fse parte contratta, produce una mole di lavoro enorme ma al lato pratico concretizza poco o niente tenendo in partita le giocatrici parmensi dalla lunetta e riuscendo a costruire un minimo vantaggio solo nei 2 minuti finali del quarto (16-8 al 10’). Nel secondo periodo è nuovamente Parma che prova a farsi sotto fino a quando Clementi e Gori suonano la carica per le padrone di casa.

Cesena a quel punto ricomincia a produrre tante buone azioni: ci pensa una super Bianconi in doppia cifra solo coi rimbalzi in attacco, a non sprecare tutto il buon lavoro fatto dalle compagne portando la Nuova Virtus a +15 a metà partita (31-16 al 20’). Nella ripresa la Fse diminuisce il numero di tiri effettuati ma sceglie con più cura quelli da prendere riuscendo ad aumentare di molto la percentuale da 2, col risultato che il divario da Parma lievita, arrivando a sfiorare i 30 punti che valgano la sentenza sulla gara con dieci minuti d’anticipo: il 51-24 del 30’ è in effetti incolmabile per le emiliane.

L’ultimo quarto è così tutto a favore dell’entusiasmo e della sfrontatezza delle giovani della Nuova Virtus Cesena che spingono sull’acceleratore alzando il ritmo di gioco a un livello tale da mandare in tilt la già spaesata difesa della squadra ospite, costretta a subire un ulteriore pesante parziale di 24 punti che accompagna le due squadre fino alla sirena finale. Il punteggio sul tabellone è la dimostrazione più eclatante di un evidente percorso di crescita che sta accompagnando la giovanissima squadra di coach Chiadini, impegnata a gettare le fondamenta nell’ottica di un ambizioso progetto pluriennale che guarda in avanti e in alto. Tra il radicamento del vivaio e il consolidamento dell’ossatura della prima squadra, lo scenario si decisamente roseo.

Il tabellino della Fse Nuova Virtus Cesena: Gori 12, Giorgini 3, Clementi 4, Chiadini 7, Pollini 3, Battistini 9, Duca 10, Andrenacci 8, Mezzini 6, Currà 4, Martellotta 9, Bianconi 12. All: Chiadini. Ass: Andreoli.