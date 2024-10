Nuova Virtus Cesena ko. Cavezzo è troppo forte

Con una prova impalpabile soprattutto in difesa, la Nuova Virtus Cesena - Fse Progetti si è arresa alla vincitrice dello scorso campionato di serie B, Cavezzo, che ha quasi doppiato le cesenati nel punteggio, dal momento che al termine del match disputato lo scorso fine settimana, le giallonere sono state sconfitte tra le mura ammiche con un netto 42-81.

La partita. Nel primo periodo Cesena parte a rilento perdendo molti palloni, indice di poca tranquillità da parte di una squadra che a tutti gli effetti deve ancora trovare la propria identità, mentre Cavezzo fa vedere da subito il perché l’anno scorso hanno vinto il campionato andando a segno sia da due che da tre punti camminando sul velluto (17-26 al 10’).

Il secondo periodo ricalca esattamente il primo con la FseProgetti che è più preoccupata di cercare di capire come limitare la precisione chirurgica delle avversarie in attacco piuttosto che mettere punti a referto per far sì che le avversarie non prendano il largo già a metà gara; così facendo però Cesena si trova a poter contare soltanto sulle realizzazioni di 4 giocatrici sulle 8 scese campo. Si arriva così all’intervallo lungo sul 26-42.

Nella ripresa la Nuova Virtus prova a cambiare volto serrando la difesa e arrivando al tiro in maniera pulita e rapida in ben quattro occasioni che avrebbero portato le padrone di casa di nuovo in partita a soli 8 punti dalle ospiti; ma quelle quattro occasioni vengono sprecate più per la poca convinzione con cui vengono presi itiri, che per l’ intervento della difesa avversaria. Cavezzo invece gioca in attacco come un’orchestra suona una sinfonia e affossa le romagnole sotto ilpeso delle triple (33-67 al 30’).

Nell’ultimo periodo saltano gli schemi per Cesena che prova a ridurre lo svantaggio con l’assalto all’arma bianca che vale un piccolo parziale di 7-0 in poco più di 2 minuti, tempo necessario per Cavezzo per ricominciare a macinare gioco.

Il tabellino cesenate: Guidi, Gori I, Clementi 2, Chiadini Car. 2, Pollini 18, Battistini 4, Cedrini, Duca E. 10, Andrenacci 6, Currà, Bianconi, Morri. Allenatore: Chiadini. Assistenti: Andreoli, Fullin.