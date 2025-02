Nuova Virtus, è crisi. Un altro ko a Faenza

Momento complicato per la Nuova Virtus Cesena che nel campionato di basket di serie B femminile continua a perdere terreno dai piani altissimi nei quali aveva meritatamente soggiornato per gran parte della stagione. La squadra di coach Chiadini in effetti sta facendo i conti con una serie di sconfitte, arrivate peraltro tutte sul filo di lana e al termine di gare nelle quali il gruppo ha sempre dimostrato di potersela giocare. I fatti però non si discutono: la sconfitta rimediata a Faenza ai supplementari (85-78) ha lasciato Cesena a quota 20 punti, che valgono il settimo posto. Al danno si è poi aggiunta la beffa, visto il modo in cui è arrivato il ko, al termine di un finale a dir poco rocambolesco: in una gara vissuta sempre fianco a fianco, le due squadre arrivano in dirittura con Cesena avanti di un soffio: quando sul cronometro mancano 15 secondi infatti le virtussine sono avanti di tre. Faenza chiama timeout, per poi rimettere la palla in zona d’attacco e cercare l’aggancio in extremis e in effetti arriva in maniera molto convulsa al tiro pesante per ben due volte prima che tutti quelli in campo si accorgano che il cronometro non era partito. Gli arbitri a quel punto sospendono l’incontro per stabilire come riprendere il gioco: Faenza aveva recuperato anche il secondo rimbalzo offensivo prima dello stop, che avrebbe consentito un facile canestro da 2 punti alle padrone di casa, ovviamente però non sufficiente a pareggiare. I fischietti decidono di far tornare le lancette a poco meno di 5 secondi dalla sirena, affidando nuovamente la palla in mano a Faenza, che questa volta dalla nuova rimessa trova la tripla del pareggio. (69-69 al 40’). Nel supplementare Cesena perde motivazione, mentre sulle ali dell’entusiasmo le padrone di casa portano a casa l’incontro.

Il tabellino cesenate: Gori 2, Giorgini, Clementi 7, Chiadini 2, Pollini 19, Battistini 16, Duca 15, Andrenacci, Currà 4, Marras ne, Bianconi 9, Morri 4. All: Chiadini. Ass: Andreoli, Fullin