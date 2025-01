Nuove generazioni:. Romagna Iniziative promuove i progetti

Romagna Iniziative rinnova il suo impegno verso le nuove generazioni con l’apertura del bando 2025 per il riconoscimento di contributi destinati a progetti sportivi e culturali rivolti ai giovani. Le associazioni sportive e culturali possono presentare le proprie proposte, orientate alla crescita personale, sociale e culturale dei ragazzi. I progetti saranno valutati in base alla loro capacità di generare un impatto positivo e sostenibile sulla comunità locale, con particolare attenzione a quelli che promuovano valori come inclusione, rispetto e sviluppo sostenibile. Elemento distintivo nella selezione sarà la capacità di collaborare con altri enti e associazioni, favorendo relazioni e sinergie utili alla realizzazione di iniziative condivise. Per candidarsi, è necessario scaricare e compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale di Romagna Iniziative ( www.romagnainiziative.it) integrandolo con i documenti richiesti. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il 31 gennaio 2025. Il contributo erogato potrà coprire fino al 50% dei costi ammissibili del progetto.