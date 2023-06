Nuovo nido all’Osservanza Prima pietra a settembre

Mattone su mattone verranno su tre nuove scuole comunali grazie ai fondi del Pnnr. La stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle Savio ha aggiudicato l’appalto dei lavori di realizzazione del polo per l’infanzia al Consorzio Edili artigiani Ravenna–Cear, società cooperativa consortile, che ha indicato quali ditte esecutrici la Footlights di Marin Roberto e C. di Russi, Fc Costruzioni srl con sede a Cesena, e Impiantistica di Sabba Lazzaro e C. Srl con sede a Rimini.

L’appalto corrisponde a un importo complessivo di oltre tremilioni e duecentomilaeuro, assegnati al Comune di Cesena nell’ambito della Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicata al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione. Apriranno a settembre i cantieri per la realizzazione dei due asili nido di Osservanza e San Vittore ed entro fine anno quello per il polo scolastico di Villachiaviche.

"Nei cantieri a San Vittore, Villachiaviche e in zona Osservanza, sorgeranno due nidi e un polo per l’infanzia con un intervento complessivo dall’ammontare di sei milioni di euro - spiega il sindaco Enzo Lattuca –. A partire da settembre, per i prossimi diciotto mesi, in zona Osservanza, saranno eseguiti i lavori per la costruzione del polo per l’infanzia, ultramoderno e sostenibile, con particolare riguardo all’abbattimento dei consumi energetici, ben connesso all’area verde circostante". Cesserà di operare da settembre lo stabile di proprietà dei frati dell’Osservanza, attuale sede del nido, che verrà adibito a dimora per gli ex vescovi. Durante la realizzazione dei lavori per la nuova scuola i bimbi si sposteranno al nido della scuola Carducci.

L’area del nuovo polo scolastico è immersa nel verde e si colloca tra centro e quartiere Cesuola. In questo caso si procederà con la sostituzione di due edifici, che ora ospitano ognuno due sezioni di scuola dell’infanzia e di competenza del terzo circolo didattico, edificati acavallo tra ’800 e inizio 900. Il progetto prevede la realizzazione di un polo di destinato ad ospitare quattro sezioni di scuola dell’infanzia e due di asilo nido, il quale porterà ad un ampliamento dell’offerta ed un incremento dei posti della fascia 3-5 snno pari a 52 bambini e per l’asilo nido pari a 50, con un incremento totale di 102 bambini. All’esterno sono previste aree verdi destinate alla didattica outdoor e per il gioco.

Andrea Alessandrini