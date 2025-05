Nuvoleto e Sorrivoli insieme per riflettere sul territorio

Le comunità di persone e associazioni sorte intorno ai borghi di Nuvoleto (Linaro) e di Sorrivoli, frazione di Roncofreddo, promuovono la seconda edizione di "Rilievi", una giornata di incontri, camminate, laboratori aperti e gratuiti e riflessioni nel secondo anniversario dell’alluvione.

La prima giornata si svolgerà domani sabato 17 nel borgo di Linaro (Mercato Saraceno) e consisterà in una giornata di lavoro per riaprire un pezzo di acquedotto sepolto da una frana e il sentiero del Rio Cavo che attraversa gli abitati di Linaro e Nuvoleto. Per partecipare occorre iscriversi via Whatsapp al 3772867863 (posti limitati). La seconda giornata di Rilievi avrà luogo domenica 18 nel borgo di Sorrivoli, con il patrocinio del Comune di Roncofreddo. Si parte al mattino alle 9 in piazza Carducci con "Leggere il paesaggio e le sue fragilità", camminata sui luoghi dell’alluvione 2023 . Alle 12.30 pranzo agricolo presso "OrtiCà Lab" in via Peschiera, 1450. Prenotazioni al 3484062593. Dalle 15.30 nel parco giochi del borgo "Imparare dalla natura" - Laboratorio a offerta libera per bambini a cura di Elena Campacci, Ass. Soffi di Terra e "Storie e memorie di una comunità" - Mostra fotografica itinerante con testimonianze sull’alluvione 2023 dagli abitanti del territorio. Alle 17.30 "Riflessioni sul clima che cambia e la cura del territorio" - Tavola rotonda con associazioni e gli esperti. La serata si concluderà un dj set di sottofondo al tramonto. Info sull’evento 3477853127 – 3484062593.

Ermanno Pasolini