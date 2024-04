Oggi la sociolinguista. Vera Gheno sarà ospite all’Oratorio San Rocco

Si terrà all’Oratorio San Rocco e non presso la Biblioteca Comunale Ceccarelli, come inizialmente previsto, il quarto e ultimo appuntamento della rassegna Gatteo Lectures 2024, in programma oggi alle 21.

Roberto Mercadini, ideatore della rassegna, presenterà al pubblico Vera Gheno, sociolinguista, traduttrice dall’ungherese e divulgatrice, che parlerà di Distopie, utopie, eterotopie: il senso del cyberpunk. Visto il numero di prenotazioni già pervenute, si è ritenuto opportuno spostare l’evento all’Oratorio di San Rocco per dare la possibilità a più persone di partecipare. Ingresso libero fino a esaurimento posti che sono limitati. Prenotazione consigliata. Info e prenotazioni: Biblioteca Ceccarelli tel. 0541 932377