Oggi l’albero di Natale comincerà a splendere

Nella piazza centrale del Mercato Coperto si respira il profumo dell’abete che riscalderà l’atmosfera per le festività natalizie. Le luci dell’albero (donato da Scarpellini Vivai) verranno accese oggi alle 18, ma il programma della giornata inizierà già dal mattino, alle 10, con l’inaugurazione del Mercatino di Natale, che proseguirà fino alle 18.30. Alle 16 laboratorio gratuito per bambini. Domani dalle 10 alle 12 tutti i bambini potranno assistere a una lettura natalizia, per poi scrivere e imbucare la letterina per Babbo Natale. Il calendario proseguirà venerdì 8 dicembre con il laboratorio per bambini con la creazione di addobbi che andranno ad abbellire l’albero. Sabato 9 dicembre dalle 16 alle 18.30 saranno gli elfi di Babbo Natale a far divertire i bambini presenti. Domenica 10 l’appuntamento è dedicato agli anziani, con una tradizionale tombola di Natale, a partecipazione gratuita con in palio ottimi prodotti culinari.

Sabato 16 tornerà il Mercatino di Natale, dalle 10 alle 18.30, mentre alle 16:00 ciambella e vin brulé per tutti, accompagnati dalle 17 dal concerto del gruppo B-Quadro. Domenica 17 dicembre arriverà Babbo Natale per scattare una foto ricordo con tutti i bambini. Gli eventi sono organizzati dall’associazione l’Aquilone di Iqbal, in collaborazione con la direzione del Mercato Coperto e gli esercenti (Burro e Salvia, Agrintesa, Conad City, il Bar del Mercato).