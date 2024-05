Oggi mercatino in via Mantegna a Valverde

I mercatini che animano il centro storico e il lungomare di Cesenatico, costituiscono un appuntamento fisso per i turisti della riviera romagnola. Ce ne sono per tutti i gusti, dai più tradizionali a quelli

ricercati, da quelli selezionati a quelli di massa, per grandi e piccini, di giorno e di sera. Oggi l’appuntamento è a Valverde, al mattino dalle 8 alle 13, per un mercatino di generi vari allestito in via Mantegna, una zona molto frequentata da residenti, operatori e turisti.

Dalla prossima settimana a Valverde si terrà anche

"Un mare di salute", dalle 19

a mezzanotte, dedicato

ai prodotti biologici e salutari.